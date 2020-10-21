В Волге у плавучей бани выловили тело волгоградца

В акватории Волги у Центрального района Волгограда было обнаружено тело мужчины. Нашли его неподалеку от плавучей бани. Заметил как раз охранник бани. Он и вызвал полицию.

Это случилось 19 октября. Погибший мужчина был в одежде, так что вероятнее всего скончался он от того, что решил поплавать в реке. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники районного следственного отдела СУ СК по Волгоградской области. Они смогли установить личность погибшего. Им оказался 55-летний волгоградец – сотрудник теплоснабжающей компании.

Говорят, в тот день он напился, и его не допустили к работе. И, видимо, мужчина отправился дальше «залечивать душевные раны».

Следов, которые говорили бы о смерти криминального характера, не обнаружено. Но по данному факту следователи организовали проверку. Она и выяснит причины летального исхода.