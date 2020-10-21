В Волгоградской области будет усилен контроль за ношением жителями масок и перчаток

Волгоградцы обязательно должны надевать маски и перчатки в местах общего пользования и транспорте Фото: Андрей АБРАМОВ

В ходе заседания оперативного штаба Волгоградской области были усилены меры по борьбе с коронавирусом. Губернатор Андрей Бочаров поручил усилить контроль за выполнением волгоградцами требования об обязательном ношении масок и перчаток в транспорте и местах общего пользования. Причем быть в средствах защиты должны жители области любого возраста - от мала до велика. Без маски и перчаток не получится забежать на минуточку в магазин за хлебом. Продавец вас не обслужит. Только перчаточно-масочным режимом не должны пренебрегать и предприниматели с работниками сфер торговли и услуг. Всеобщее соблюдение мер позволит снизить заболеваемость коронавирусом.

Губернатор поручил главам муниципалитетов обеспечить межведомственный контроль за соблюдением на территории Волгоградской области всех ограничительных мер, а также усилить работу административных комиссий.