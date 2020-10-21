Семья инвалида в Камышине незаконно была снята с очереди на жилье

Семье с инвалидом право на получение жилья пришлось отстаивать в суде Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области Камышинский городской суд вернул семье инвалида статус нуждающейся в квартире. В городскую прокуратуру обратилась 63-летнаяя женщина, которая усомнилась в законности снятия ее родных с очереди на получение жилых метров. 34-летний сын камышанки страдает тяжелой формой хронического заболевания, из-за которого он не может проживать с другими людьми. С 2013 года семья была в очереди на получение квартиры. В 2018 году в законодательстве произошли изменения, заболевание сына престало считаться тяжелым. Администрация Камышина, опираясь на новый перечень тяжелых форм хронических заболеваний, исключила семью из числа нуждающихся в жилье. Камышинская городская прокуратура обратилась с заявление в суд для отмены решения городских властей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области, члены семьи инвалида не получили жилье до 2018 года не по зависящим от них причинам. Поэтому исключение их из числа нуждающихся было незаконным. Камышинский городской суд встал на сторону родных мужчины, имеющего проблемы со здоровьем. Семья будет восстановлена в очереди нуждающихся в жилье. Судебное решение вступило в законную силу.