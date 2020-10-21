В парке Гагарина появились луноход и мини-скалодром

В парке делают детский городок. Фото: мэрия

Благоустройство в парке Гагарина Краснооктябрьского района близится к завершению. Подрядчик высаживает молодые саженцы вместо вырубленных ранее деревьев. А на бетонных площадках стартовали работы по установке детских качелей и тренажеров для занятий воркаутом. Девчонок и мальчишек в парке будут ждать почти настоящий «Луноход» и «Паук», качели «Гнездо», а также мини-скалодром, сетка с вращением, песочница, канатный переход и многое другое. Молодежь сможет заниматься на брусьях, турниках, шведской стенке и девяти тренажерах. Все это будет в парке в свободном доступе.

Плиткой уже замостили половину парка, обнесли высоким забором места для игры в мини-футбол, баскетбол и бадминтон. В этом году все работы должны быть завершены.

- Последним штрихом в дизайне парка станет современная экологичная садово-парковая мебель. Все от проверенных российских производителей, - отмечают в мэрии.

Тем временем агрономы завершают высаживать 4,5 тысячи растений. В парк привезли клены и более 70 сосен и голубых елей. Для деревьев проложили более 4 километров поливочного водопровода. На главной аллее радовать взгляд в следующем году будет не менее 500 кустов роз, на боковых - туи и газон.