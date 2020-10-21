В Волгограде без тепла остались жители 31 дома

Волгоградцы замерзают в своих квартирах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Если половина жителей Волгограда уже неделю жалуется на слишком горячие батареи, то оставшиеся без тепла на старте отопительного сезона жители Советского района бьют тревогу. Из-за коммунальной аварии на теплосетях второй день ледяные батареи в квартирах 31 жилого дома в районе Комарово. Остались волгоградцы и без горячей воды. Когда горожане дождутся тепла, неизвестно. Идут восстановительные работы. Тем временем ночью в Волгограде температура опустилась до +2...+4 градуса, да и днем неуклонно стремится к нулю.

- Это не наши теплосети и не наши ремонтные бригады, - сообщили «КП-Волгоград» в «Концессиях».

Коммунальная авария произошла на частной теплосети диаметром 400 мм, принадлежащей ООО «Пересвет-Регион-Дон». Компания устраняет прорыв, бригады работают со вчерашнего дня. Точной даты, когда в квартиры жителей Советского района вернется тепло и горячая вода пока не называют. Произойдет это не раньше завтрашнего дня – 22 октября.