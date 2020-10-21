Мэрия Волгограда купит 163 квартиры для переселенцев из аварийных домов

Волгоградцы из аварийного жилья переселяются в новостройки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жить в домах, где сыпется потолок, проблемы с электричеством и водой и потрескались стены, очень опасно. Но в каждом районе Волгограда есть многоэтажки, которые признаны аварийными, но люди продолжают в них жить. Очередь на получение нового жилья не всегда идет быстро. В ближайшее время некоторые волгоградцы переедут в комфортные условия. Администрация города приобретает 163 квартиры для переселенцев из аварийного жилья. В этом числе 26 однокомнатных, 123 двухкомнатные и 14 трехкомнатных квартир. Они находятся в новостройках в ЖК «Колизей» и ЖК «Парк Арена» в Кировском и Советском районах соответственно. Жилая площадь приобретается с чистовой отделкой, обустроенными санузлами и установленными газовыми плитами. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, площадь однокомнатных квартир составляет 43 квадратных метров, двухкомнатных – 59 квадратных метров, трехкомнатных - 76,6 квадратных метров.

В рамках второго этапа регпрограммы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» будут расселены более 700 человек, которые проживают в аварийных домах Красноармейском, Кировском и Краснооктябрьском районах. Но не все волгоградцы предпочитают вселяться в предоставляемые им квартиры. Некоторые выбирают денежную компенсацию. Так за 107 квартир мэрия выплатила переселенцам около 127 миллионов рублей. Всего до сентября 2025 года администрация города обещает переселить 9800 человек, проживающих в 250 аварийных домах.