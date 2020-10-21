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Еще два дома на юге Волгограда пойдут под снос

Дома на улицах Мачтозаводская и Брестская признали аварийными
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Ветхие дома признали аварийными.

Ветхие дома признали аварийными.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде на начало октября ожидают сноса более 540 аварийных домов. Вскоре к ним присоединятся еще два здания на юге города. Районная межведомственная комиссия признала аварийными и подлежащими сносу дома №102 на улице Мачтозаводской и №26 на улице Брестской.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональной инспекции госжилнадзора, в рамках программы капитального ремонта специалисты провели инженерные изыскания в очередных домах Волгограда. Во время обследования в стенах двух зданий обнаружили многочисленные трещины, зафиксировали и повреждения несущих конструкций. Эксперты сделали вывод, что ремонтировать эти дома нет смысла. Мало того, их состояние несет прямую угрозу жизни и здоровью жильцов. Заключения о техническом состоянии направили в межведомственную комиссию Красноармейского района, которая и приняла решения о сносе развалюх.