Еще два дома на юге Волгограда пойдут под снос

Ветхие дома признали аварийными. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде на начало октября ожидают сноса более 540 аварийных домов. Вскоре к ним присоединятся еще два здания на юге города. Районная межведомственная комиссия признала аварийными и подлежащими сносу дома №102 на улице Мачтозаводской и №26 на улице Брестской.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональной инспекции госжилнадзора, в рамках программы капитального ремонта специалисты провели инженерные изыскания в очередных домах Волгограда. Во время обследования в стенах двух зданий обнаружили многочисленные трещины, зафиксировали и повреждения несущих конструкций. Эксперты сделали вывод, что ремонтировать эти дома нет смысла. Мало того, их состояние несет прямую угрозу жизни и здоровью жильцов. Заключения о техническом состоянии направили в межведомственную комиссию Красноармейского района, которая и приняла решения о сносе развалюх.