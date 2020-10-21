Полицейские предупредили волгоградских автомобилистов об опасности тумана на дорогах

От водителей требуется предельная внимательность на дорогах во время туманов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице становится холоднее. На смену солнечным дням приходят пасмурные, а в ночные и утренние часы сгущаются туманы. А это прямая опасность для участников дорожного движения. Сотрудники ГИБДД попросили волгоградских автомобилистов соблюдать правила, скоростной режим и дистанцию, резко не тормозить. При плохой видимости на трассах можно не заметить пешехода, велосипедиста или другой автомобиль. Нельзя ездить без включенных фар. Также осенью резко меняются температуры, что может образовать наледь на дорогах. По области местами ночью уже доходит до заморозков. Волгоградские госавтоинспекторы провели профилактический рейд посту ДПС «Городищенский» на федеральной автодороге «Волгоград-Москва». Ведь плохая погода особенно опасна именно на трассах за городом.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники ГИБДД провели с водителями профилактические беседы, вручили памятки с рекомендациями, как управлять автомобилем и чем опасно вождение в туман.