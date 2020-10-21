17-летний мотоциклист пострадал в ДТП с грузовиком в Волгоградской области

Водителям понадобилась помощь медиков. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Юный мотоциклист угодил в ДТП накануне в городе Урюпинске Волгоградской области. Авария случилась около восьми часов утра на улице Краснознаменной. По предварительным данным, 39-летний водитель «ГАЗ-3302» при повороте не уступил дорогу. В результате грузовик врезался во встречный мотоцикл «Омакс», которым управлял 17-летний парень. Юноша получил серьезные травмы, сейчас он находится в больнице.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, мотоцикл оказался без регистрационного номера, а сам 17-летний мотоциклист – без водительских прав.

А в Октябрьском районе в этот день в больницу угодил водитель трактора. 26-летний тракторист среди ночи проезжал неподалеку от хутора Новоаксайский и в темноте не разглядел овраг, потерял управление. В итоге «К700А» съехал в балку, а его водитель получил ранения.