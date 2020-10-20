Узбеков везут домой: из Волжского в Ташкент отправятся еще девять поездов

Компания РЖД назначила еще девять спецпоездов, которые будут отправляться по маршруту - город Волжский Волгоградской области – Ташкент (Узбекистан). Поезда будут отправляться с 22 октября по 2 ноября 2020 года.

В октябре Волжский вдруг стал меккой для узбеков. Тысячи граждан Узбекистана съезжаются сюда. Дело все в том, что наш городок стал «перевалочной базой» для мигрантов, которые из-за коронавируса долгое время не могли покинуть Россию и вернуться домой. По договоренности первых лиц государств решили вывозить узбеков вот такими спецпоездами. Едут эти составы без остановок.

Поначалу было назначено четыре поезда, сегодня добавили еще – уж больно много оказалось в России гастарбайтеров из соседнего государства.

- С учëтом дополнительных рейсов поезд по маршруту Волжский-Ташкент будет отправляться 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31 октября, а также 1 и 2 ноября. Время отправления - 21.57, - сообщают информацию в пресс-службе Приволжской железной дороги. – В составе каждого поезда 20 вагонов, и рассчитан он на перевозку 938 пассажиров. По территории России поезда проследуют без дополнительных остановок.

И уточняют, что продажа билетов уже открыта.

- Для оформления проездных документов можно обратиться в любую железнодорожную кассу, действующую на территории Российской Федерации, и предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство, - добавляют в компании.

Также билеты можно оформить на официальном сайте ОАО «РЖД» или купить с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".