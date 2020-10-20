Волгоградец заплатит почти сто тысяч рублей штрафа за слив солярки в овраг

Волгоградец заплатит почти сто тысяч рублей штрафа за нанесенный ущерб природе. Облкомприроды через суд добился наказания.

А произошло это еще в сентябре 2018 года. Инспекторам Облкомприроды сообщили о том, что на территории Краснооктябрьского района Волгограда грузовик сливает отходы нефтепродуктов прямо на землю. Осмотр показал, что залито соляркой оказалось 20 квадратных метров земли.

- Специалисты волгоградской аккредитованной лаборатории отобрали пробы загрязненной почвы и установили, что концентрации нефтепродуктов в фоновой пробе превышают допустимые нормы в 215 раз, - рассказывают в региональном комитете.

Нарушителем оказался водитель КАМАЗа. На него составили административный протокол и направили ему уведомление с указанием суммы ущерба, который он должен возместить. Однако, волгоградец штраф проигнорировал. Тогда сотрудники облкомприроды обратились в Городищенский райсуд.

- Суд постановил, что виновник должен выплатить государству 93600 рублей, - уточняют в комитете.

И добавляют, что в этом году выявлено уже 96 случаев причинения ущерба окружающей среде на общую сумму 562 тысячи рублей.