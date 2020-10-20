Запрет на посещение волгоградских лесов продлили до 8 ноября

Фото облкомприроды.

2020-й год выдался в Волгоградской области очень сухим и жарким. Волгоградцы надеялись, что осень компенсирует летний зной дождями. Но уже конец октября, а дождей почти не было. Поэтому в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Из-за этого региональным комитетом природных ресурсов принято решение о продлении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств до 8 ноября.

- Настоятельно рекомендуем гражданам до окончания действия режима воздержаться от посещения лесов, - акцентируют в облкомприроды.

И напоминают, что за нарушение правил пожарной и санитарной безопасности волгоградцам грозит административная и уголовная ответственность.

В эти дни патрулирование в лесах будет усилено: патрулировать будут, как специалисты лесничеств, так и оперативные группы из сотрудников лесничеств и комитета.

- Если вы сами увидели возгорание, немедленно сообщите о этом по единому федеральному номеру: 8-800-100-94-00, в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону: 8(8442) 30-89-89 или на единый номер Службы спасения 112, - напоминают в облкомприроды.