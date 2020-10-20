Сотни домов, больница и насосная станция: где в Волгограде отключат свет 21 октября

Несмотря на то, что дни уже стали короче и темнее уже намного раньше, энергетики продолжают ежедневные массовые отключения. Работы у них еще много, поэтому план ремонтов расписан до конца года. Завтра, 21 октября, электричество будут отключать сразу в четырех районах Волгограда. Об этом "КП-Волгоград" сообщили в компании "Россети-Юг".

Больше всего затронет Советский район, где в список на отключение попали более двадцати улиц и сотни домов, в том числе и насосная станция, а также отделение больницы №11 в поселке Горном. Также света завтра не будет на двух улицах Центрального района Волгограда и на двух улицах Кировского района. Там будут идти работы на высоковольтных линиях электропередач. А в Красноармейском районе будут обновлять электрооборудование, из-за чего полдня не будет электроэнергии на 13-ти улицах.