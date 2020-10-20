Волгоградцы-алиментщики задолжали детям 2,4 миллиарда рублей

Очень печально, когда отец или мать бросают ребенка и вообще не интересуются его существованием. В Волгоградской области у судебных приставов в списке злостных должников по алиментам сегодня числится более 12 тысяч человек. На данный момент эти нерадивые родители уже задолжали своим детям 2,4 миллиарда рублей.

Что удивительно: за последний год число должников-алиментщиков в регионе уменьшилось – в 2019-м их было 13 тысяч. А вот сумма долга осталась прежней. Все потому что злостных неплательщиков меньше не стало.

Хоть, надо сказать, приставы делают все возможное, чтобы дети получили свои алименты. Они разыскали 347 должников, которые старательно скрывались от должностных лиц (но более 500 неплательщиков еще находятся в розыске). За 9 месяцев этого года они завели 426 уголовных дел о отношении должников, вынесено 290 обвинительных приговоров. 52 должника арестовали, 21 – оштрафовали и более тысячи отправили на обязательные работы.