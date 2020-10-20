Приходи, посади лес: Волго-Ахтубинская пойма зовет высаживать дубы

Фото из группы ВК природного парка Волго-Ахтубинская пойма.

Октябрь – идеальное время для посадки саженцев. Поэтому именно сейчас в Волго-Ахтубинской пойме проходит акция под названием «Посади лес!». Каждый желающий может приложить свою руку к озеленению природного парка. Первый такой «субботник» прошел 17 октября, следующий запланирован на 24 октября.

- В минувшую субботу участники акции высадили в пойме более 3200 саженцев дуба черешчатого и клена татарского. Высадили их в дубраве, расположенной на берегу ерика Гнилой. А чтобы саженцы лучше прижились проводился припосадочный полив, - рассказывают в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». И обещают, что и в дальнейшем будут регулярноследить за их приживаемостью.

Надо сказать, не все желающие смогли попасть в пойму 17 октября, а все из-за гигантской пробки, которая уже неделю стоит на дороге между Волгоградом и Волжским (по танцующему мосту через Среднюю Ахтубу). Поэтому в парке решили организовать еще один «субботник». И состоится он 24 октября 2020 года.

Но участие и на этот раз ограничено. Так что прежде, чем отправиться в пойму сажать лес, зарегистрируйтесь для участия в акции по следующей ссылке.

Для справки: проект «Посади Лес» реализуется на территории Волго-Ахтубинской поймы с 2017 года и в настоящее время высажено уже 17 тысяч деревьев и кустарников.