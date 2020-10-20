Без основных игроков и главного тренера: Ротор отправился в Самару

Фото: СК "Ротор"

«Ротор», похоже, не делает ставку на Кубок России по футболу. В среду, 21 октября, волгоградская команда в Самаре проведет с «Крыльями Советов» матч элитного раунда второго по значимости турнира страны. Накануне встречи сине-голубые отправились на Среднюю Волгу, в делегации отсутствуют ряд игроков основы, а также главный тренер Александр Хацкевич. Результат предстоящей игры не важен? Как сообщает пресс-служба клуба, тренерский штаб остался в Волгограде и будет готовить команду к субботней встрече с московским «Локомотивом». Она пройдет в рамках 12-го тура РПЛ. А в Самаре сыграют те футболисты основы, которые не принимали участие в матче 11-го тура премьер-лиги с «Тамбовом», также привлечены игроки дубля «Ротора». Руководить экспериментальным составом сине-голубых будет тренер-аналитик Вячеслав Беляев.

Матч между «Крыльями Советов» и «Ротором» пройдет 21 октября в 19.00 по волгоградскому времени. Напомним, первая игра элитного раунда Кубка России волгоградцев со ставропольским «Динамо» не состоялась из-за коронавируса в стане сине-голубых. «Ротору» было присуждено техническое поражение со счетом 0:3. В свою очередь, «Крылья» обыграли «Динамо» со счетом 4:1. Чтобы занять первое место в своей группе и выйти в 1/8 финала Кубка, «Ротору» завтра нужно побеждать, как минимум, со счетом 4:0.