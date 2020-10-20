Волгоградская бизнесвумен задолжала работникам полмиллиона рублей

Прибыль женщина тратила на другие нужды, а зарплаты водителям не платила. Фото: Михаил ФРОЛОВ

44-летняя жительница Городищенского района руководила фирмой, которая занималась пассажирскими перевозками. Казалось бы, очень прибыльный бизнес, и женщина свою прибыль получала, но при этом умудрялась еще и экономить. И на чем? На зарплате своих же водителей. Она просто не платила им зарплату.

Как установили следователи Городищенского отдела СУ СК, в числе пострадавших оказались как минимум десять ее подчиненных. Бизнесвумен не платила им зарплату с июля 2016 года по декабрь 2017 года. Общая задолженность перед водителями выросла почти до 500 тысяч рублей. При этом прибыль свою волгоградка тратила на другие нужды.

- Даже судебное решение, которое было вынесено в пользу работников в марте прошлого года, не побудило бизнесменшу погасить долги сотрудникам, - говорят областном в следственном управлении.

Поэтому теперь на нее завели уголовное дело по статье «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат».

- Принимаются меры к погашению задолженности по заработной плате. Устанавливаются другие работники, которые, возможно, также пострадали от этой предпринимательницы, - добавляют в СУ СК по региону.