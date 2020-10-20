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Районам Волгограда передали еще 30 тонн дезсредств для обработки подъездов

Их распределят между управляющими организациями
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Подъезды должны обрабатывать от ковида.

Подъезды должны обрабатывать от ковида.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В период пандемии коронавируса управляющие компании и ТСЖ Волгограда и области должны обеспечить дополнительную санитарную обработку подъездов. С жильцов дополнительные деньги УК за это не берут. А им самим дезсредства тоже выдают бесплатно. На этой неделе в районы Волгограда передали еще 30 тонн белизны. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональной инспекции Госжилнадзора, АО «КАУСТИК» на безвозмездной основе выделяет администрации области дезинфицирующие средства для обработки жилого фонда. Всего управкомпаниям с марта этого года выделили уже 110 тонн хлорсодержащих концентратов, которые разбавляют для обработки подъездов.

Согласно постановлению главного санитарного врача региона, обрабатывать хлорсодержащими средствами УК и ТСЖ должны тамбуры и холлы, коридоры и кабины лифтов, лестничные площадки и марши, мусоропроводы, а также наружные двери подъезда, входные группы и поручни, и даже скамейки и тротуары на придомовой территории. Все это положено делать регулярно.

- Санитарная обработка является одной из действенных мер, направленных на профилактику распространения коронавируса, - отмечают в Госжилнадзоре.

А у вас в подъезде как часто пахнет хлоркой? Пишите в комментариях.