Коронавирус убивает молодых: три жителя Волгоградской области за сутки умерли от COVID-19

Число жертв коронавируса стремительно растет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 20 сентября, оперативный штаб Волгоградской области сообщил еще о трех жертвах коронавирусной инфекции: от COVID-19 умерли две женщина в возрасте 44 и 52 лет и 44-летний мужчина. У всех имелись хронические заболевания.

44-летний мужчина из Среднеахтубинского района через четыре дня после первых признаков заболевания попал в инфекционное отделение «Городской клинической больницы № 3» Волжского. Его состояние уже было критическим. Известно, что он страдал проблемами с щитовидкой.

52-летняя жительница Светлоярского района через неделю с момент инфицирования была госпитализирована в «Клиническую больницу скорой медицинской помощи № 15». Ковид стремительно поразил ее легкие, сердце не выдержало. Третьей жертвой стала 44-летняя волгоградка: в инфекционном отделении «Волгоградского областного клинического госпиталя ветеранов войн» ее состояние оценили как тяжелое. Усугубили течение болезни онкология и болезнь сердца.

- За минувшие сутки на территории Волгоградской области зарегистрировано 3 летальных исхода. Таким образом, всего в регионе зафиксирован 181 смертельный случай СОVID-19, - прокомментировали «КП-Волгоград» в оперштабе.