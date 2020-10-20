Всему голова: один волгоградец за год съедает 117 килограммов хлеба и булочек

Волгоградстат опубликовал статистику: за год волгоградец съедает 117 кило хлебобулочных изделий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судя по данным Волгоградстата, опубликованным 20 октября, в 2019 году волгоградцы уж точно не голодали. По подсчетам экспертов, один житель региона съел 117 кило хлеба, 75 – мяса, 198 – молочных продуктов, 183 – овощей и бахчевых культур, 65 кило– яблок и фруктов, 95 кило – картошки, 11,8 – растительного масла и 33 кило сахара.

Кстати, волгоградцы – большие любители овощей, арбузов и дынь. Наверное, из-за географического положения - в разгар сезона "полосатики" есть на каждом столе. По сравнению со среднероссийским показателем, жители региона съели этих продуктов на 69%, чем остальные россияне.

- По итогам 2019 года Волгоградская области среди субъектов ЮВО занимала 1 место по потреблению на душу населения овощей и продовольственных культур, 2 – картофеля, 3 – яиц и яйцепродуктов, 4 – мяса и мясопродуктов, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградстата.