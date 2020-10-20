Предприниматель из Волгограда перевел аферистам 800 тысяч рублей

Волгоградцы продолжают верить звонящим лжесотрудникам банков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские продолжают получать заявления от обманутых граждан. Телефонные мошенники не устают звонить волгоградцам, представляясь работниками банков. А доверчивые люди следуют указаниям незнакомцев на противоположном части проводов. Причем мошеннические схемы не новая, но, получается, действенные. 19 октября жители Волгограда в общей сумме лишились более одного миллиона рублей. Наибольшие потери понес 67-летний предприниматель из Дзержинского района. В телефонном разговоре лжесотрудник банка попросил назвать данные карты, якобы для совершения операций по кредиту. Мужчина все назвал и распрощался с 800 тысячами рублей. Точно также денег лишилась 55-летняя медсестра из Кировского района города. Она перевела на счет мошенников 270 тысяч рублей, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления МВД России по городу Волгограду.

Также телефонные воры продолжают обманывать граждан переводами на «безопасный счет». Еще одна медицинская сестра поверила, что ей на мобильник позвонил сотрудник банка. Он предложил 29-летней девушке из Краснооктябрьского района обезопасить ее деньги от несанкционированных списаний – перевести на «безопасный счет». Медик согласилась и перечислила 136 тысяч рублей на реквизиты, которые ей продиктовал аферист. И деньги уплыли в неизвестном направлении.

Полицейские по всем фактам мошенничества проводят оперативные мероприятия. Однако установить их личность не всегда просто. Поэтому в МВД просят волгоградцев не верить звонящим им лицам, не сообщать личные данные и перепроверять информацию, самостоятельно набрав по номерам банков.