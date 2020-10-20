Волгоградец, распознавший убийцу студента медунивера, и следователи получили миллион

Фото: Администрация Волгоградской области.

Администрация Волгоградской области выплатила миллион рублей волгоградцу, который помог поймать опасного преступника – 22-летнего Виталия Васильева, который в ночь на 13 июня хладнокровно убил 17-летнего Тимура Гаврила по причине расовой неприязни. Также вознаградили следователей, которые раскрывали это дело.

Тогда Васильев скрывался от камер с помощью медицинской маски и капюшона, его не могли вычислить практически целую неделю. Лишь благодаря звонку от анонима следователи установили личность подозреваемого и задержали его в Смоленске при попытке сбежать из страны.

- Денежными премиями также отмечены сотрудники уголовного розыска и следственных подразделений СКР, занимавшихся раскрытием и расследованием этого преступления, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Это не первый раз, когда важные свидетели получают вознаграждения.

- Ранее применяемая губернатором практика выделения денежных средств давала положительный результат и привлекала общественность к раскрытию тяжких резонансных преступлений, - отметили в областной администрации.

Напомним, речь об убийстве 5-летней Сони Четвертновой из Калача-на-Дону – ее хладнокровно задушил Павел Лукьяненко, а также 15-летней Кате Усачевой из Волгограда, которую изнасиловал, убил и выбросил в мусорный бак сосед-наркоман Зайцев.