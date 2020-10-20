Выезжать на шоссе Авиаторов теперь удобно: в Волгограде подрядчик отремонтировал улицу Жигулевскую

Строители обновили проезд от улицы Исторической до шоссе Авиаторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде подрядная организация завершила укладку асфальта на улице Жигулевской. Эта дорога в Дзержинском районе Волгограда является важным связующим объектом. Она отделяется от улицы Исторической к проезду Геофизиков, который, в свою очередь, ведет на шоссе Авиаторов. Поэтому подрядчик обновил и прилегающий участок на проезде Геофизиков, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. Теперь от Исторической до дороги, ведущей на аэропорт, не надо ехать через ямы и ухабы.

Работы велись на участке протяженностью 1200 метров. Бригады заменили асфальт, бордюр, установили новые люки. В отдельных местах строители укрепили дорогу щебнем. Покрытие дороги должно прослужить долго. Оно состоит из двух слоев высокопрочного асфальта. Но в случае возникновения проблем, подрядчик их устранит за свой счет. На выполненные работы действует гарантия. Сейчас на улице Жигулевской и проезде Геофизиков рабочие обустраивают примыкания и подъезды, вывозят строительный мусор. В ближайшее время дорожники нанесут разметку. А для пешеходов подрядчик заново построит тротуар, который подведет к остановке «Комплекс «Русь».