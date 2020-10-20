С начала года в ДТП на волгоградских трассах 3 ребенка погибли, 20 получили травмы

Материнские руки - не автокресло! Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Десятки водителей Волгоградской области стали участниками профилактического рейда «Пристегни ребенка»: сотрудники ГАИ останавливали тех, кто перевозил детей и проверяли, не нарушают ли родители правила перевозки. Ведь по статистике с начала 2020 года в 15 ДТП трое детей погибли, еще двадцать получили серьезные травмы.

Некоторые в целях экономии даже младенцев перевозят на руках. И такой случай выявили полицейские. С мамой провели профилактическую беседу, объяснили всю опасность такого пренебрежительного отношения к ПДД и рассказали, какое автокресло лучше выбрать.

Также взрослым объяснили, что и повзрослевших детей очень важно пристегивать ремнями безопасности – это может спасти им жизнь.

- Недобросовестные родители были привлечены к административной ответственности, предусматривающей ответственность за нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.