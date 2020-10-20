Не надо ехать в Москву: в волгоградском онкодиспансере могут проводить операции высокого уровня

В Волгограде совершенствуется помощь пациентам с онкологией, чтобы не было необходимости искать клиники в других городах или за границей Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде продолжается модернизация онкодиспансера. В больнице специалисты обновили операционный блок, работы велись с января. На площади 1200 квадратных метров рабочие возвели единую зону, которую объединяют шесть операционных и отделение анестезиологии и реанимации. Теперь в диспансере врачи могут выполнять высокотехнологические хирургические вмешательства. И пациентам для удаления опухолей не придется ехать в клиники Москвы, Санкт-Петербурга или Европы. С серьезными задачами могут справляться волгоградские медики. Об этом рассказал губернатор Андрей Бочаров, который посетил обновленный областной клинический онкологический диспансер в ходе рабочей поездки.

- То, что мы увидели сегодня, - это 21 век, - сказал Андрей Бочаров. - Мы приняли решение оборудовать операционный блок современным мировым оборудованием, осуществили подготовку медперсонала в российских и зарубежных клиниках.

Каждая операционная в диспансере укомплектована оборудованием под определенный профиль.

- Для выполнения сосудистых вмешательств; операций по удалению опухолей в легких, пищеводе, желудке, печени, кишечнике; для хирургической гинекологии и урологии; онкомаммологии, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Новое оборудование позволяет медикам не только проводить сложнейшие операции, но и в постоянном режиме следить за состоянием пациента, своевременно вносить изменения в истории болезни. С ними можно работать в электронном виде. Истории болезни показываются на специальных сенсорных экранах. Также на мониторах ведутся трансляции операций, что позволяет практически вживую обучать студентов-медиков, а также вести консилиумы со специалистами из Москвы и других регионов.

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