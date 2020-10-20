В Волгоградской области санаторию запретили добывать лечебную грязь из озера Эльтон

Арбитражный суд Волгоградской области по инициативе областной прокуратуры запретил ООО «Санаторий Эльтон-2» пользоваться лечебными грязями Эльтонского месторождения. У организации не оказалось лицензии. Как известно из материалов дела, лицензию на добычу грязи до 2039 года имела ГБУЗ «Палласовская ЦРБ», но больница почему-то передала эти права третьему лицу. Это и стало поводом для судебных разбирательств.

- Право пользования участком недр не может быть передано третьим лицам. Таким образом пользование участком недр, на осуществление которого предоставлена лицензия, может выполняться только лицом, ее получившим, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Решение еще не вступило в законную силу, но согласно ФЗ «О недрах» даже при попытке оспорить его вряд ли получится.