Умер на ИВЛ: в Волгограде простились с 40-летним старшиной полиции Романом Пинчуком

Руководство и личный состав выражают соболезнования родным, близким Романа Пинчука Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня, 20 октября, в Волгоградской области простились с двумя уважаемыми полицейскими. 16 октября от тяжелой болезни, находясь на ИВЛ, скончался 40-летний Роман Пинчук - старшина полиции, сотрудник отдельной роты (комендантской) по охране объектов органов внутренних дел регионального Главка. У погибшего остался 12-летний сын.

Коллеги отзываются о нем как об ответственном и всегда готовом прийти на помощь человеке. Роман Пинчук работал в полиции с 2005 года и полностью отдавал себя службе.

Андрей Малеев имел ведомственные награды МВД России, награжден медалями «За отличие в службе» 2 и 3 степеней Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

А 17 октября трагически ушел из жизни подполковник внутренней службы Андрей Малеев: он попал в смертельное ДТП. Будучи начальником отдела делопроизводства и режима ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» Главка, воспитывал двух дочерей.

- Имел ведомственные награды МВД России, награжден медалями «За отличие в службе» 2 и 3 степеней, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка. - Руководство и личный состав выражают соболезнования родным, близким Романа Пинчука и Андрея Малеева.