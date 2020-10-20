Прокуратура Волгограда закрыла сайты, где продавали «рамки-перевертыши» для автомобилистов

Решением Центрального районного суда требования прокуратуры удовлетворены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре сайта закрыли по инициативе прокуратуры Волгоградской области: продавцы предлагали автомобилистам «рамки-перевертыши», а также другие средства для сокрытия своих номеров от камер видеофиксации. Надзорное ведомство направило соответствующий иск в суд, обосновывая свою позицию тем, что это не только незаконно, но и позволяет водителям уходить от ответственности за нарушение правил дорожного движения. Особенно, когда речь идет о серьезных ДТП.

Наверняка подобные «рамки» приобретали именно те автомобилисты, которые часто пренебрегали ПДД или получали штрафы за превышение скорости, неправильную парковку, которые чаще всего фиксируют камеры.

- Решением Центрального районного суда требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время судебное решение фактически исполнено, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.