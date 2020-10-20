Капитан «Динамо» Антон Шунин помогает волгоградскому приюту для бездомных собак

«Увидев мои рассказ о Поночке, капитан «Динамо» Антон Шунин несколько раз материально помог нашему приюту», - рассказала «КП-Волгоград» основательница волгоградского приюта «Лисена» Наталья Миндрина.

Фото: скрин видео волонтеров.

История сотрудничества началась еще в 2019 году: Антон Шунин увидел пост о собачке, попавшей в беду. Он написал Наталье по поводу питомца, которого волонтеры спасли в районе Спартановки. У Поночки было много травм и мало шансов на выживание, но общими усилиями удалось ее спасти.

- Собачка осталась инвалидом. Она передвигается, но четвертая лапка мешалась. На днях Антон Шунин помог нам с операцией по ампутации неработающей конечности, - рассказала Наталья.

Футболист регулярно переписывается с приютом, получает ссылки о том, куда тратятся пожертвованные им средства. В свою очередь Наталья и волонтеры проделывают огромную работу по спасению бездомных животных и стерилизации.