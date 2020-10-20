Пьяный водитель устроил ДТП в центре Волгограда

Среди ночи в центре Волгограда столкнулись две иномарки - «Опель Астра» и «Киа Рио». Авария произошла на пустой дороге, автомобили не смогли разъехаться на перекрестке Второй продольной и улицы Двинской. Как оказалось, 45-летний водитель «Опеля» был пьян и вылетел на перекресток на запрещенный сигнал светофора. Момент ДТП попал на видео камер наблюдения.

«Опель Астра» под управлением 45-летнего водителя ехал по Двинской со стороны Пархоменко. В это время 30-летний мужчина за рулем «Киа Рио» двигался по улице Рокоссовского в сторону Ткачева. На видео видно, как одна иномарка вылетает на перекресток на «красный» и на полном ходу таранит другую. От удара машины разлетаются в разные стороны.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, в этом ДТП пострадал 30-летний водитель «Киа Рио». С места аварии его увезли в больницу.