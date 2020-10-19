В Волгограде откроют новый пульмонологический центр для беременных

В Волгоградской областной клинической больнице №1 собираются открыть пульмонологический центр для беременных. Информацией об этом медучреждение поделилось в соцсетях. Правда, конкретики пока не называют. Известно только, что откроется это отделение уже в ближайший месяц и будет оснащено самым современным оборудованием.

Предположительно в этом отделении будут лечить беременных женщин с коронавирусом. Сегодня медицинский центр «IDM clinic» подарил больнице №1 бактерицидные облучатели, пульсоксиметры и индивидуальные средства защиты для персонала.

Напомним, что в Волгоградской области из-за стремительного роста коронавирусных больных оперативно перепрофилируют больницы под ковидные госпитали. Так, с сегодняшнего дня новые отделения для пациентов с COVID-19 открыли в Палласовской, Калачевской, Фроловской райбольницах, а также в областном тубдиспансере. Под ковидных больных отдали и больницу №1 имени Фишера в Волжском. Правда, теперь всех волжских пациентов с сердечными заболеваниями придется везти на «скорой» в Волгоград.