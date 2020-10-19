Коронавирус выявили в 34 волгоградских школах

Все больше детей переходят на дистанционное обучение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус продолжает загонять школьников на дистанционное обучение. К 19 октября в Волгоградской области на карантин из-за выявленных случаев COVID-19 закрыли уже 64 класса в 34 школах. Оперативную статистику «КП-Волгоград» предоставили в региональном оперштабе.

Наряду с ростом ковидных больных в Волгоградской области к концу октября растет и число заболевших гриппом и ОРВИ. Из-за всплеска этих сезонных инфекций школьников также начали отправлять на карантины. В частности, к 19 октября карантин по гриппу и ОРВИ уже ввели в 31 классе в 11-ти школах региона. А одну из школ Ленинского района полностью перевели на дистанционное обучение.

При этом в региональном комитете образования, науки и молодежной политики уверяют, что ситуация в целом в школах Волгоградской области находится под контролем.

Напомним, что на карантин класс закрывают, если выявлен хоть один случай заболевания коронавирусом, а по ОРВИ такие решения Роспотребнадзор принимает, если в классе заболело более 20% учеников.