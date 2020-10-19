Волгоградской области дали 22 миллиона на обновление театров и ДК

Сегодня, 19 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти миллиарда рублей на реконструкцию театров и домов культуры в регионах. Также эти деньги пойдут на создание модельных библиотек. Часть средств получит из этого транша и Волгоградская область.

Как уточняется в документах, представленных на сайте правительства России, на эти цели из государственного бюджета выделяется 989 миллионов рублей. В частности средства пойдут на ремонт детских театров в Нзрани, Воронеже, Саратове, Екатеринбурге, Ульяновске и в Заречном (Пензенская область). В Мурманске завершат наконец-то реконструкцию драмтеатра, а в Новосибирске под драмтеатр перестроят здание бывшего кинотеатра «Пионер». Эти деньги выделяются в рамках национального проекта «Культура».

Волгоградская область из этого транша получит 22,2 миллиона рублей.

- Средства поступят в регионы уже в 2020 году, - уточняется на сайте правительства России.