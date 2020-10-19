Каждый волгоградец в среднем должен банкам почти 200 тысяч рублей

Летом волгоградцы наверстали кредиты после весенних ограничений. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Пандемия спровоцировала коронакризис практически во всех страх, и в России в том числе. Весной 2020-го люди, опасаясь далнейшего развития ситуации, отложили новые кредиты и ипотеки. В результате впервые за последние три года в апреле задолженность населения перед банками снизилась. Но уже летом волгоградцы побежали в банки за деньгами, и к августу объем кредитов вырос сразу на 13,4%. В итоге на сегодняшний день в среднем каждый волгоградец должен банкам порядка 200 тысяч рублей. А если точнее – 196,1 тысячу. Такие данные опубликовали эксперты РИА.

Они провели исследование – насколько уровень закредитованности населения разнится в городах России. Для его расчета брали соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у населения данные брали у ЦБ) и годовой зарплаты (данные Росстата). Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывали как средние за 12 месяцев (с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020-го), а задолженность по банковским кредитам бралась на 1 сентября 2020-го. Учли при расчетах даже выплаты подоходного налога.

Волгоградская область с уровнем закредитованности 55,5 в этом рейтинге занимает 35 место из 84 регионов. Для сравнения, меньше всего должников в Ингушении – там уровень закредитованности составляет всего 10,3, и должен каждый житель в среднем всего 30 тысяч рублей. Эксперты говорят это связано с тем, что там плохо развита банковская сфера. По той же причине не берут кредиты в Дагестане и Крыму. А, например, в Тюменской области этот показатель равен 71,7, а каждый житель в среднем должен 369 тысяч рублей.