Полиция Волгограда: волонтеры, раздающие маски с наркотиками – это фейк

Не верьте данной информации, это ложь. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

«Внимание» Предупредите своих близких и знакомых и новом виде криминального преступления. По квартирам ходят волонтеры, раздают маски. Просят примерить, а маски пропитаны наркотиком. Человек, надевший такую маску отключается, и квартиру его грабят», - подобные сообщения, как вирус сейчас стремительно распространяется по соцсетям и мессенджерам. К вечеру 19 октября подобная «страшилка» появилась и в волгоградских пабликах. И, судя по комментариям в группах, есть волгоградцы, которые написанному верят.

«Люди, данная информация не соответствует действительности!», - опровергают информацию в ГУ МВД по региону.

Это фейк. Не верьте в страшилки.

- Заметьте, в этом сообщении нет ни ссылки на источник, ни указан населенный пункт, где происходили данные события. При этом содержится просьба распространять данную информацию, как можно более активно. Это сделано для того, чтобы посеять панику в обществе, - поясняют «КП-Волгоград» в региональном Главке.

И предупреждают, что за распространение ложной информации,

которая содержит угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, предусмотрена административная ответственность. И штраф грозит немаленький – от 30 до 100 тысяч рублей.

Так что трижды подумайте, прежде, чем поддержать этот фейковый вирус.