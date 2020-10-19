В пандемию на волгоградских дорогах на 6,6% снизилось число ДТП

В региональном Главке подвели итоги работы волгоградской полиции за 9 месяцев текущего года. Надо сказать, что пандемия сказалась и на преступной деятельности. Например, в Волгоградской области в этом году значительно уменьшилось число аварий на дорогах – на 6,6% по сравнению с таким же периодом 2019-го. А число ДТП, в которых пострадали дети, снизилось и вовсе на 17,3%. В ГУ МВД по региону говорят, что это «благодаря мерам, принятым по повышению эффективности работы в области обеспечения безопасности дорожного движения». Но все мы понимаем, что связано это и с весенним периодом жестких ограничений, когда на дорогах было минимум транспорта, а дети сидели по домам на дистанционном обучении.

Опять же по причине вынужденной изоляции волгоградцы стали больше пользоваться интернет-услугами. Отсюда и увеличение количества мошенничеств с использованием информационных технологий.

Из хорошего: выросла раскрываемость угонов, грабежей, разбойных нападений, краж из квартир, убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

- За 9 месяцев текущего года раскрыто 13692 преступлений, в том числе 2464 тяжких и особо тяжких, - отчитываются в региональном Главке.