Без света останется частный сектор: 20 октября электроэнергию отключат в двух районах Волгограда

Энергетики продолжают готовить оборудование к зиме Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде продолжают проходить плановые отключения света. Во вторник, 20 октября, энергетики будут проводить профилактические и ремонтные работы линий и оборудования в Ворошиловском и Кировском районах города, рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации «Россети-Юг». Отключения электроэнергии будут выборочными и коснутся жителей частного сектора. Свет будет отсутствовать в течение светового дня. Все работы специалисты планируют завершить до наступления сумерек.

В Кировском районе электроэнергии не будет с 9.00 до 17.00 по следующим адресам: улица Абганеровская, 23, 31-43 (нечетная сторона), 4-48 (четная сторона); переулок Ольховский, 3-12, 14-26 (четная сторона); переулок Гороховский, 3-17 (нечетная сторона), 4-12 (четная сторона), улица Генерала Апанасенко, 29-45 (нечетна сторона), 20-46 (четная сторона); улица Пальмовая, 2, 11-37 (нечетная сторона); переулок Волжский, 4а-6 (четная сторона), 1-7 (нечетная сторона), 10; улица Красноозерная, 45-55 (нечетная сторона), 58-66 (четная сторона); улица Катальповая, 49, 50; улица Бытовая, 1-26; улица Сокольниковская, 2-25; улица Майская, 2а-8а (четная сторона), 3а-21 (нечетная сторона); переулок Майский, 1-1а; улица Ковыльная, 1-15 (нечетная сторона), 2-20 (четная сторона); улица Лавровая, 37, 49, 82-90 (четная сторона); переулок Ковыльный, 1-5 (нечетная сторона), 4-6 (четная сторона); улица Чехова, 2-12 (четная сторона), 3-7 (нечетная сторона).

Весь день 20 октября не будет света и в Ворошиловском районе – с 9.00 до 17.00. Но под отключение попадет меньшее число улиц частного сектора. Без электроприборов придется обходиться жителям следующих адресов: улица Диккенса, 16-52 (четная сторона), 15-55 (нечетная сторона), 55а, 57; улица Азизбекова, 14, 20; улица Грановитая, 21-29 (нечетная сторона), 24-32 (четная сторона), 30а; улица Семенова-Тян-Шанского, 10а, 10б, 12а, 12б, 39, 22/95, 22/98-22/102 (четная сторона), 103, 107, 124, 125, 22/111, 22/115, 22/116, 22/123, 22/138-22/144 (четная сторона), 22/139, 22/108, 22/14, 22/142, 22/146, 22/156, 22/160, 22/30, 22/109, 22/127, 22/143, 22/145, 22/151, 22/159.