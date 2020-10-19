В Волгограде работники теплохода украли 12 тонн топлива

Фото Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте.

В Волгограде на краже топлива попались работники теплохода. Причем украли эти работнички не канистру, и не две, а 12 тонн. Теперь им грозит колония.

Задержали «предприимчивых речников» сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте. Как стало им известно, организатором этого «бизнес-проекта» стал 49-летний работник теплохода. Он знал, что во время движения судна образуется экономия горючего, и решил украсть «остатки». Но нужна была помощь, и он подговорил двух своих коллег поучаствовать. Продать излишки топлива решил работнику другого теплохода.

- По пути следования из Ростова-на-Дону в Самару капитаны пришвартовали теплоходы друг к другу, чтобы перекачать топливо. «Продавец» получил за слитое горючее 252 тысячи рублей. Вот только распорядиться ними уже не сможет. Его задержали как раз в этот момент, - рассказывают «КП-Волгоград» в транспортной полиции.

Ущерб, причиненный собственнику, оценили в 340 тысяч рублей. По данному факту следователи Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Грозит фигурантам до 6 лет колонии. Расследование продолжается. Преступники находятся на подписке о невыезде.