В Волгограде открыли еще один ковидный морг

В Волгограде официально зарегистрировали уже 178 смертей пациентов с ковидом. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Растет число заболевших коронавирусом в Волгограде и области. Выросла нагрузка и на морги. Зампред облздрава Николай Алимов прокомментировал ситуацию, которая сложилась с патологоанатомическими исследованиями в регионе.

- Дополнительно развернуты мощности на базе Красноармейского патологоанатомического бюро. Это сделано даже не из-за того, что у нас количество [умерших] растет, а чтобы географически удобней было возить тела на вскрытие. Это логично, что больница с ковидным госпиталем на 600 коек в случае необходимости будет проводить патологоанатомические исследования, - рассказал чиновник.

Раньше умерших пациентов с коронавирусом принимали на вскрытие только в морге больницы №4 на Ополченской. Там же размещалась судмедэкспертиза. Службу патанатомии судебно-медицинской экспертизы сейчас тоже перевели в Красноармейский район, потому что количество инфекционных коек в южной части Волгограда сейчас не меньше, чем в северной.

На сегодня в Волгограде официально зарегистрировали уже 178 смертей пациентов с коронавирусом. Пока озвучивают летальные исходы сентября.