Лучшим участковым Волгоградской области стал капитан полиции из захоперья

Даниил Андреев стал победителем онлайн голосования в Волгоградской области. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Каждый год по традиции в Волгоградской области выбирают лучшего участкового полиции. Этот год не исключение. 16 октября подвели итоги онлайн голосования регионального конкурса: победителем стал капитан полиции из Отдела МВД России по Кумылженскому району Даниил Андреев. Именно он теперь будет представлять регион на всероссийском конкурсе и поборется за звание «Народный участковый -2020».

За Даниила Андреева волгоградцы отдали самое большое число голосов. Не удивительно: молодой, статный, при этом очень ответственный и заботливый. Люди его уважают за открытость и готовность всегда прийти на помощь. Так описывают своего коллегу в ГУ МВД по региону.

Андреев работает в станице Кумылженской. Там он родился, вырос, туда и вернулся после окончания волгоградской академии МВД России. - Территория, которую он обслуживает, - это сельские поселения захоперья, которые граничат с Ростовской областью. Там проживает более трех тысяч человек, и к каждому надо уметь найти подход. Даниилу Андрееву это удается, -говорят в региональном Главке. И, конечно же, коллеги желают капитану победы на всероссийском конкурсе.