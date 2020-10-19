Гигиена, витамин D и увлажнение воздуха: врачи советуют не пускать внуков к бабушкам

Дети переносят инфекции легче, чем взрослые. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде и области число заразившихся коронавирусом прирастает рекордными темпами. В ежедневной статистике детей – единицы, в больницах - меньше сотни. Зато много стариков, которые переносят ковид очень тяжело. Поэтому завкафедрой детских инфекционных болезней ВолгГМУ, доктор медицинских наук, профессор Любовь Крамарь рекомендовала родителям ограничить контакт детей с пожилыми и взрослыми родственниками и не пускать лишний раз внуков к бабушкам и дедушкам. А врачи-педиатры советуют также не забывать об иммунитете.

По мнению профессора, коронавирусом большинство детей болеют легче, чем взрослые. Зачастую для ребят ковид не страшен, но именно они чаще всего являются носителями инфекции и могут заразить других. Любовь Крамарь отмечает: ВОЗ пришла к заключению, что дети до 12 лет могут не носить маски.

- Необычайно трудно по клинической картине отличить простую ОРВИ от COVID-19 и то, что дети являются источниками для взрослых, это факт, здесь нужно родителям подумать, - считает профессор.

При этом детей с патологиями тоже необходимо максимально оградить от инфекции.

- Все вакцины, которые предлагают сейчас – это вакцины для взрослых. Поэтому единственная возможность у детей сократить заболеваемость – это создание популяционного иммунитета, - считает профессор.

Для иммунитета необходимы свежий воздух, солнце, правильное питание и соблюдение режима дня. Врачи-педиатры ВолгГМУ также советуют родителям следить за детской гигиеной, делать своим чадам сезонные прививки, в том числе от гриппа и пневмококка, и использовать в профилактических дозах витамин D.

- Медикаменты используются только в тяжелых ситуациях. Сложнее всего заставить соблюдать элементарные правила, - считает зам. главврача Клиники семейной медицины ВолгГМУ, врач-педиатр Андрей Зуб. - Увлажнение воздуха в помещении, обработка поверхностей, питьевой режим и промывание носа – залог здоровья ребенка.