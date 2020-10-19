Душила и била ногами: сиделка, убившая волгоградскую старушку, проведет в колонии 12 лет

В Жирновском райсуде Волгоградской области вынесли приговор 51-летней жительнице Еланского района, которая жестоко убила старушку. Суд отправил ее за решетку на 12 лет.

Вердикт суровый, но и то, что сделала эта женщина, не укладывается в голове. Случилось это 19 мая текущего года. Подсудимая работала сиделкой у 85-летней старушки. Бабушка в силу возраста и болезней была прикована к кровати и нуждалась в постоянном уходе. В тот день сиделка пришла к ней в пьяном виде. Она накинулась на пенсионерку с кулаками. А потом и вовсе стала бить ногами, после чего задушила.

- Как показала экспертиза, смерть старушки наступила в результате механической асфиксии, а также перелома подъязычной кости. Специалисты также установили, что у погибшей сломаны ребра, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Когда сиделка поняла, что совершила, она попыталась замаскировать смерть женщины – выдать, будто она сама скончалась. Но правоохранителей обмануть не получилось.

- Женщина проведет 12 лет в колонии общего режима, уточняют в следственном управлении.