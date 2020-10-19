Опыт Москвы: из-за коронавируса в Волгоградской области запускают КТ-центр

В Волгоградской области надеются стабилизировать ситуацию с КТ-диагностикой и тестированием на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередь на КТ в Волгоградской области составляет около месяца. Такое длительное время коронавирус ждать не будет. Пациентам с подозрением на ковид или подтвержденной болезнью исследование нужно делать как можно скорее. Для этого в регионе запустят КТ-центр, по аналогии с Москвой, рассказал на брифинге оперативного штаба заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Поликлиники с томографами будут объединяться с теми, где они отсутствуют, чтобы обслуживать пациентов.

- Эта схема в ближайшее время будет налажена, - отметил Николай Алимов. - Также мы увеличиваем нагрузку на компьютерные томографы, чтобы обеспечить до ста исследований в сутки.

В регионе распределяется кадровый состав рентген-службы, чтобы привлечь специалистов для работы на новых томографах. Облздраву придется обходиться имеющимся медиками, новых подготовить в кратчайшие сроки для работы с КТ невозможно.

- За несколько месяцев новых специалистов мы нигде не найдем и не обучим, - сетует зампредседателя облздрава. - Мы действуем из имеющихся кадровых ресурсов, перераспределяем их и увеличиваем мощности.

Власти надеются, что создание КТ-центров позволит в ближайшее время снять напряженность по диагностике пациентов с коронавирусом.

Также в регионе увеличивают число тестов на COVID-19. Сейчас в области проводится порядка 5 000 ПЦР-исследований в сутки. В начале пандемии, в марте, волгоградские лаборатории делали до двух тысяч тестов ежедневно. К исследованиям привлекаются новые учреждения, сообщил Николай Алимов.

- К диагностике привлечен Центр борьбы со СПИДом. Он делает 400 тестов в сутки. В ближайшее время нарастит мощности до 1000. Отдельный филиал открыла централизованная лаборатория, которая также будет выполнять до 1000 исследований. Планирует сделать межрайонную лабораторию, чуть попозже мы ее запустим.

До конца года в Волгоградской области власти надеются выйти на показатель 7 000 ПЦР-тестов на коронавирус в сутки.