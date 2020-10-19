2 грудничка и 40 волжан: кто заболел коронавирусом в Волгоградской области 19 октября

Коронавирус чаще всего подтверждают у волгоградцев от 30 до 64 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области все хуже. Ежедневно огромный прирост новых пациентов. И это при том, что многие жители с симптомами опасного заболевания либо не могут сдать тесты, либо ждут результаты не первую неделю. 19 октября в регионе ковид подтвердился у 176 человек. Большинство - из Волгограда: подхватили ковид 70 жителей областного центра. Также в понедельник огромный прирост заболевших в Волжском. Если накануне в городе-спутнике был подтвержден только 1 случай COVID-19, то сегодня 40. В еще одном городе области, Михайловке, за сутки коронавирус выявлен у шести человек.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 19 октября Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Заболевшие есть еще в 16 районах Волгоградской области, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. В Камышинском районе 19 октября коронавирус подтвердился у 12 жителей, в Светлоярском – у 9. 6 заболевших в Ленинском районе, в Жирновском – 5. В Палласовском, Быковском, Котовском районах по 4 человека получили положительные тесты на COVID-19. По 3 новых случая в Среднеахтубинском и Новониколаевском районах. В Николаевском, Калачевском, Ольховском районах по 2 человека узнали о том, что подхватили опасный вирус. В Иловлинском, Киквидзенском, Городищенском и Серафимовичском районах по 1 заболевшему ковидом.

Среди новых пациентов с коронавирусом волгоградцы разного возраста. Заболели два малыша, которым нет еще и года. Трем подхватившим вирус детям от 2 до 6 лет. Среди школьников от 7 до 14 лет положительные тесты пришли на 8 ребят. Заболели 3 подростка 15-17 лет. Традиционно самый большой прирост новых случаев ковида среди людей среднего и старшего возраста. Борьбу с коронавирусом начали 53 человека от 30 до 49 лет, столько же в возрасте от 50 до 64 лет. 45 заболевшим больше 65 лет. Среди молодых людей 18-29 лет ковид у девяти волгоградцев.