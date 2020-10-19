На трассах Волгоградской области в 2020 году насмерть задавили восемь пешеходов

Полицейские напомнили пешеходам о важности соблюдения правил при переходе федеральных трасс. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ситуация на дорогах Волгоградской области напряженная. Бьются машины, попадают под колеса пешеходы. Не редки в регионе происшествия, когда люди при переходе дороги нарушают правила, ставя под угрозу свою жизнь. В текущем году в Волгоградской области на трассах федерального значения произошли 10 ДТП с участием пешеходов. 8 человек погибли, 2 пострадали. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, во всех случаях происшествия пришлись на темное время суток, а у пострадавших на одежде не было световозвращающих элементов. Для снижения аварийности на трассах региона, сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд в Новом Рогачике на федеральной автодороге «Волгоград – Каменск – Шахтинский». В этом месте местные жители ежедневно пересекают проезжую часть, рядом находится школа. Полицейские вручили пешеходам памятки, световозвращающие элементы и призвали соблюдать правила.

Повышенное внимание должно быть не только у пешеходов, но и у водителей. Автомобилисты в обязательном порядке должны притормаживать у пешеходных переходов и пропускать людей.