В Ворошиловском районе Волгограда уберут 16 мусорных свалок

Подрядчик уберет свалки с бытовыми и строительными отходами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде завершился электронный аукцион по выбору подрядчика, который будет ликвидировать несанкционированные свалки в Ворошиловском районе. Только торги без конкуренции – поступила лишь одна заявка. Теперь муниципалитет проверяет компанию, соответствует ли она требованием. Если нареканий не возникнет, с компанией будет заключен контракт, и она сразу же сможет приступить к выполнению работ. Финансирование уборки несанкционированных свалок в Ворошиловском районе будет вестись из городского бюджета, рассказали «КП-Волгоград» в мэрии Волгограда.

До конца текущего года подрядной организации предстоит вывести на полигон бытовой и строительный мусор с 16 неорганизованных свалок. Общий объем отходов превышает 2200 кубических метров. В мэрии добавили, что муниципальные службы регулярно очищают городские улицы от мусора. Однако недобросовестные волгоградцы продолжают складировать бытовой и строительный мусор в непредназначенных для него местах.