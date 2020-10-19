Госжилнадзор в Волгограде отобрал у управкомпании лицензию

Не добросовестная УК работала в Дзержинском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Противостояния жителей многоквартирных домов и управляющих компаний не редкость. Люди исправно оплачивают по счетам, а организации не выполняют свои обязательства. К недобросовестным УК применяется ответственность, в крайних случаях им запрещают заниматься своей деятельностью. Так в Дзержинском районе Волгограда Госжилнадзор лишил лицензии управляющую компанию «Гала Парк». Она управляла домами № 3 на улице Московской и № 2 на улице Жирновской. УК игнорировала проверки, должностным лицам не предоставляла сведения и документы. Организация несколько раз получала штрафы, только это не помогало сделать ее добросовестной. Согласно Жилищному кодексу РФ, если компания или ее руководитель в течение года три и более раза получает административное наказание, то организация теряет лицензию по управлению домами.

Теперь администрация Дзержинского района должна провести общее собрание собственников квартир двух домов. А если оно не состоится или люди не примут решение, то власти проведут конкурс по выбору новой управляющей компании, сообщили «КП-Волгоград» в Госжилнадзоре.