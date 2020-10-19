Крупное мошенничество: глава сельского поселения в Волгоградской области сядет в тюрьму за псевдоремонт дороги

Глава поселения проведет в тюрьме 2 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области глава Малоивановского сельского поселения Дубовского района сядет в тюрьму за мошенничество в крупном размере. В 2018 году Николай Милюков заключил с директором коммерческой компании договор на выполнение ремонта дороги. При этом глава поселения самостоятельно составил документы, стоимость работ была оценена в 99 тысяч рублей. Также он подготовил акт о приемке выполненного асфальтирования дороги в поселения, хотя никакие работы не проводились. Глава поселения предоставил документы директору фирмы, который, в свою очередь, решил расторгнуть договор о выполнении ремонта. Коммерсант посчитал стоимость затрат заниженной. Однако чиновник все-таки предоставил документы в бухгалтерию Малоивановского поселения для оплаты работы, которые якобы выполнила коммерческая организация. 99 тысяч рублей были переведены на счет фирмы, глава поселения сообщил предпринимателю, что начисления были сделаны ошибочно и попросил вернуть деньги. После возврата средств Николай Милюков оставил их у себя.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, собранные доказательства судом были признаны достаточными для вынесения приговора. Глава поселения проведет 2 года в колонии общего режима. Также в течение двух лет он не сможет работать на государственной службе и в органах местного самоуправления, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина был взят под стражу в зале суда Дубовского района. Вину глава поселения не признал. Приговор в законную силу не вступил.