Расстроенный игрой Ротора волгоградский болельщик кинул на поле бутылку и угодил в полицию

Фото: СК "Ротор"

Очередной матч «Ротора» в Российской премьер-лиге обернулся для него фиаско. Волгоградская команда дома уступила «Тамбову» со счетом 0:2 в 11-м туре РПЛ, чем раздосадовала болельщиков. Эмоции били через край, а один любитель футбола и вовсе позволил себе лишнее. 29-летний фанат бросил на поле бутылку с водой, грубо нарушив правила поведения зрителей на арене. Сотрудники полиции задержали болельщика и составили административный протокол. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, любителю футбола грозит штраф от десяти до двадцати тысяч рублей или арест на 15 суток с получением запрета на посещение спортивных мероприятий на срок от одного года до семи лет. В ближайшее время решение вынесет Центральный районный суд Волгограда.

Напомним, фанаты «Ротора» были разочарованы поражением команды. Многие из них ждали главного тренера Александра Хацкевича и генерального директора клуба Андрея Рекечинского на разговор и долго не уходили с «Волгоград Арены». Между тем, матч между «Ротором» и «Тамбовом» посетили 6 891 болельщик. Общественный порядок во время футбольной игры обеспечивали более 700 сотрудников полиции.