Чуточку прибавили и победили: тренер Тамбова о важном выигрыше на Волгоград Арене

Фото: СК "Ротор"

«Тамбов» одержал победу со счетом 2:0 над «Ротором» в 11-м туре Российской премьер-лиги. В споре двух аутсайдеров важно было выиграть каждому. Гостям на «Волгоград Арене» в некоторых моментах повезло в первом тайме, а уже после перерыва «Тамбов» добавил и довел дело до положительного результата. Итоги встречи подвел главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин.

- В первом тайме проиграли очень много подборов мяча, - подчеркнул наставник тамбовчан. - Из-за этого «Ротор» проводил быстрые атаки. Мы знали, что команда так играет, что Муллин и Зурико – быстрые футболисты, которым нужно пространство. С этим мы не справились. Хорошо, что «Ротор» не забил в первом тайме. После перерыва мы перестроились, заменами внесли коррективы. Те футболисты, которые вышли на замены, чуточку прибавили. Это и определило результат.

Первый мяч «Тамбова», который и стал победным, забил Александр Карапетян. Он вышел на поле сразу после перерыва. Отметился голом на 57-й минуте, а на 69-й минуте покинул поле. Нападающий получил травму, степень тяжести которой еще предстоит выяснить.

- Надо смотреть, делать какой-то снимок. По горячим следам не могу сказать, какой характер повреждения.